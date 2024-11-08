Cezaevlerinde Ciddi Eksiklikler

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün İzleme Komisyonları tarafından hazırlanan 2023 raporuna ilişkin "Cezaevlerinin bir kısmında doktor, psikolog, dişçi, sağlık personeli, diyetisyen, aşçı, sosyal hizmet uzmanı yok. Bazı cezaevlerinde infaz ve koruma memuru eksiği var. Kapasitesi ve fiziki yapıdan kaynaklı sorunların yanı sıra ödenek yetersizliği nedeniyle kurumlarda bakım onarım sorunu, hatta bazı kurumlarda yatak, klozet, kantin, temizlik malzemesi eksikliği bile var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün İzleme Komisyonları tarafından hazırlanan 2023 raporundaki tespitlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sağlık hakkından beslenmeye kadar cezaevlerinde pek çok hak ihlalinin yaşanmasına neden olan eksiklikleri sıralayan Özer, son 10 yılda en çok ihlal ve eksiklik tespit edilen yılın 2023 olduğunu belirtti. Özer, raporla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"151 izleme kurulu tarafından ceza infaz kurumu, hastane mahküm koğuşu, adliye nezarethanesi olmak üzere toplamda 403 ayrı yer 2 bin 119 kez ziyaret edildi. Bu ziyaretler sonucunda bin 268 rapor düzenlendi ve raporlarda hak ihlaline neden olan eksikliklerin yanı sıra personel ve fiziki koşulların yetersizliğiyle ilgili tespitler yapılarak 2 bin 357 öneride bulunuldu. Son 10 yıla baktığımızda en çok öneri 2023 yılında. 2009 yılından beri 3 tane Yargı Reformu Strateji belgesi hazırlandı ve bu belgelerde özellikle cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili bir dizi hedef var. Ancak 2024 yılında bu hedeflerin hala tam olarak yerine getirilmediğinin itirafı hazırlanan bu rapordur."

"Bebekler için şampuan, bebek bezi tedariki yapılmıyor"

Tespit edilen eksiklikleri ve ihlalleri sıralayan Özer, şunları söyledi:

"Cezaevlerinin bir kısmında doktor, psikolog, dişçi, sağlık personeli, diyetisyen, aşçı, sosyal hizmet uzmanı yok. Bazı cezaevlerinde infaz ve koruma memuru eksiği var. Kapasitesi ve fiziki yapıdan kaynaklı sorunların yanı sıra ödenek yetersizliği nedeniyle kurumlarda bakım onarım sorunu, hatta bazı kurumlarda yatak, klozet, kantin, temizlik malzemesi eksikliği bile var. Hasta hükümlü ve tutukluların sevkinde jandarma personeli yetersizliği nedeniyle gecikmelerin yaşandığı da rapordaki notlar arasında. Raporda çarpıcı olan diğer bir husus ise annelerin yanında kalan bebekler için şampuan, çocuk bezi gibi hijyen ve sağlık için önemli olan ürünlerin tedarikinin yapılamaması. Ayrıca bazı cezaevlerinde kadın tutuklu ve hükümlülere sağlık taraması yapılmıyor. Bu durum ciddi bir sağlık hakkı ihlalidir."

"Ceza infaz sistemi her alanda sorunlu"

Öneriler arasında personelin ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin de olduğunu belirten Özer, "Cezaevlerinde sorunlar sadece tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları ihlallerle ya da cezaevlerinin fiziksel yetersizlikleriyle ya da temelde ceza sistemi ile ilgili değil. Ceza infaz sistemi her alanda sorunlu. Personel sorunu ise uzun yıllardır mevcut. İnfaz koruma memurlarının iş yükleri, sendikasız olmaları, uğraştıkları iş bakımından yeterli hatta belki de hiç psikolojik ve sosyal destek görmemeleri, meslek yasalarının olmaması, rotasyonlar yaklaşık 57 bin infaz koruma memurunun mağdur etmektedir" dedi.

"Bu bütçeyle 'ödenek yetersizliği' gerekçesi kabul edilemez"

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu için 19 milyar 277 milyonluk bütçe istendiğini belirten Özer, "Böyle bir bütçe varken 'ödenek yetersizliği' gibi bir gerekçe kabul edilemez. Cezaevlerindeki hak ihlallerinin ya da fiziki yetersizlik nedeniyle yaşanan olumsuzlukların giderilememesi iktidarın politikası olsa gerek. Çünkü her sene bakanlığa bağlı kurulların binlerce tespitine, cezaevleriyle ilgili çalışmalar yapan STK'ların raporlarına rağmen hala sağlık, eğitim, haberleşme, beslenme haklarının ihlal edilmesi anlaşılır gibi değil. Adalet Bakanlığının yeni cezaevi yapmak yerine bir an önce yeterli bütçeyi hak ihlallerinin önlenmesi için ayırması gerekmektedir" dedi.