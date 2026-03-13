Cezaevlerinde Ramazan Bayramı Açık Görüş İzni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezaevlerinde Ramazan Bayramı Açık Görüş İzni

13.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CTE, ceza infaz kurumlarında 16-22 Mart tarihlerinde açık görüş izni verileceğini açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), ceza infaz kurumlarında bulunanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla 16 ile 22 Mart arasında açık görüş izni verileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlara bayramlarda ve özel günlerde açık görüş izni verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, önceden planlama yapılarak Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüşlerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ile tutukluların bu haktan yararlandırılmayacağı vurgulandı.

Açık görüşten her hükümlünün bir kez yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerektiği kaydedildi.

Açık görüşler, CTE'nin internet sitesinde ilan edilen 173 ceza infaz kurumunda 16 ile 22 Mart, ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan diğer kapalı ceza infaz kurumlarında 16 ile 20 Mart, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarında ise 16 ile 18 Mart arasında yapılacak.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, 22 Mart, Güncel, CTE, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevlerinde Ramazan Bayramı Açık Görüş İzni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:06:38. #7.12#
SON DAKİKA: Cezaevlerinde Ramazan Bayramı Açık Görüş İzni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.