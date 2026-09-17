Cezayir, BAE merkezli Sky News Arabia'nın akreditasyonunu iptal etti - Son Dakika
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Cezayir, BAE merkezli Sky News Arabia'nın akreditasyonunu iptal etti

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Cezayir yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin gerilmesinin ardından Abu Dabi merkezli yayın kuruluşu Sky News Arabia’nın Cezayir bürosunun akreditasyonunu iptal etti.

Cezayir yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin gerilmesinin ardından Abu Dabi merkezli yayın kuruluşu Sky News Arabia'nın Cezayir bürosunun akreditasyonunu iptal etti.

Sky News Arabia'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cezayir makamlarının kanalın ülkeden yayın yapmasını sağlayan akreditasyonu geri çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Cezayir makamları, Sky News Arabia kanalının Cezayir bürosunun akreditasyonunu iptal etmiştir." ifadesine yer verildi.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia, halen BAE bağlantılı International Media Investments (IMI) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Kanalın İngiltere merkezli Sky News ile daha önce bulunan ortaklığı 2026'da sona ererken, Sky News Arabia yayınlarında "Sky" markasını kullanmaya devam ediyor.

Söz konusu kararın, Cezayir ile BAE arasında son dönemde tırmanan diplomatik gerilimin ardından gelmesi dikkati çekti.

Cezayir makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül'de BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriDiplomasiAbu DhabiCezayirGüncelSon Dakika

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