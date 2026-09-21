Cezayir, çocuk kaçırma, istismar ve kasıtlı yangına idam cezası tasarısını hazırladı - Son Dakika
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Cezayir, çocuk kaçırma, istismar ve kasıtlı yangına idam cezası tasarısını hazırladı

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Cezayir'de çocuk kaçırma, istismar ve kasıtlı orman yangını suçlarına idam cezası öngören tasarı meclise sunulacak. Ağustos sonundaki yangınlarda 12 kişi ölürken, tasarı bu suçlardan mahkum olanlara hafifletici neden yasağı getiriyor; idam cezası 1993'ten beri uygulanmıyor.

Cezayir'de çocuk kaçıran, istismarda bulunan veya kasıtlı orman yangını çıkaran kişilere yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısı meclise sunulmak üzere hazırlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, meclise sunulacak tasarı, "sabotajcıları caydırmayı, çocuk ve mülkleri korumayı ve ülke genelinde istikrar ve huzurun tesis edilmesini" amaçlıyor.

Kasıtlı olarak orman yangını çıkarmayı, "kamu güvenliğini, ülke ekonomisini ve toplumsal istikrarı tehdit eden organize bir suç" olarak nitelendiren tasarı, yangın suçlarının insan hayatı, bitki örtüsü, ekolojik denge ve biyoçeşitlilik üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekiyor.

Hükümet, tasarının hazırlanma gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Ülkenin çevresel ve ekonomik unsurları, kimi zaman dışarıdan yönlendirmeyle kasıtlı yangınlar çıkarılarak hedef alınmıştır. Bu durum, açık bir ihanet ve ulusal toprakların dokunulmazlığına zarar verme suçu teşkil etmektedir. Bu eylemlerin oluşturduğu suçun ve tehlikenin boyutu; hava koşullarının kötüye kullanılmasında, toplumsal istikrar ile güvenlik istikrarını sarsmak ve ağır hasara yol açmak amacıyla gelişmiş araçların kullanılmasında açıkça görülmektedir."

Ülkedeki üst makamların, bu suç olgularını ortadan kaldırma, genel ve özel caydırıcılığı sağlama, ülkeyi bu tehlikeli suçtan koruma iradesini yansıttığı düşünülen tasarı, söz konusu suçlara verilen cezaların sertleştirilmesini sağlıyor.

Tasarı, "ormanlarda, fundalıklarda, ekili veya ekili olmayan tarlalarda, ağaçlarda, kesilmiş ağaç yığınlarında veya orman içindeki kübik ahşap yığınlarında kasıtlı olarak ateş yakan herkes için" açıkça idam cezasının getirilmesini öngörüyor.

Yabancı bir devletin talimatıyla veya yararına, ihanet ve casusluk suçları çerçevesinde ya da kamu güvenliğini hedef alacak şekilde yangın çıkaranları da kapsayan tasarıya göre, yangının bir veya birden fazla kişinin ölümüne yol açması halinde de fail doğrudan idam cezasına çarptırılıyor.

"Sosyal medya ile modern bilişim ve iletişim araçları dahil olmak üzere herhangi bir yolla yangın çıkarılması için kışkırtan veya bunları finanse eden ve çıkarılmasını kolaylaştıran herkes için" de idam cezası öngörülüyor.

İdam cezası aynı zamanda, "bir çocuğu herhangi bir yolla kaçıran, ona işkence eden, cinsel saldırıda bulunan veya ona vahşice davranan herkesi" de kapsıyor.

Tasarıya göre, bu suçlardan mahkum olan kişiler kanunda yer alan hafifletici nedenlerden yararlanamayacak.

Cezayir'de ağustos sonunda 12 kişinin ölümüne neden olan yıkıcı orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kasıtlı yangın çıkaranlar için idam cezası getirilmesi talimatını vermişti.

İdam cezası, Cezayir ceza mevzuatında çeşitli suçlar için bulunsa da cezanın infazı 1993'ten bu yana uygulanmıyor.

Kaynak: AA
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