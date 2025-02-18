Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransız Sömürgesine Sert Eleştiri - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransız Sömürgesine Sert Eleştiri

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 130 yılı aşkın süren Fransız sömürge dönemini 'barbarca ve yıkıcı' olarak nitelendirerek, Cezayir halkının şehitlerini anma amacıyla yapılan 'Ulusal Şehit Günü' mesajında, sömürgeciliğin halkın ilerlemesini engellediğini belirtti. Tebbun, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde yaşanan kanlı süreçlerin hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

18.02.2025 01:16
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'de 130 yıldan fazla süren Fransız sömürge dönemini, "barbarca ve yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Tebbun, "18 Şubat Ulusal Şehit Günü" dolayısıyla 1830-1962 yıllarındaki Fransız sömürgesine karşı Cezayir halkının devrimlerine dikkati çeken bir mesaj yayımladı.

Cezayir halkının özgürlük uğruna verdiği şehitlere bir vefa borcu olarak "Ulusal Şehit Günü"nü andıklarını ifade eden Cezayir Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

"Temiz topraklarımız üzerinde barbarca ve yıkıcı yöntemleriyle hüküm süren sömürge, 130 yıldan fazla süre boyunca onurlu halkın ilerlemesine engel oldu. Medeniyet iddiasında bulunanların işledikleri ne acıdır. Kalıcı olmayı hayal eden, halkımızın kaynaklarını ve iradesini yok sayan o sömürge, muazzam bir devrimle son buldu."

Tebbun, sömürgenin yerleşmesini reddeden Cezayir halkının kararlılıkla topraklarını özgürleştirdiğini vurguladı.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu Cezayir 1962'de bağımsızlığına kavuştu.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, sömürge döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.

Cezayir'de her yıl 18 Şubat, Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransız Sömürgesine Sert Eleştiri - Son Dakika

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