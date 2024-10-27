Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ülkeyi ziyaret eden Tebbun, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Kahire Uluslararası Havalimanında karşılandı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Tebbun'un Mısır'a "kardeşlik ve işbirliğini güçlendirilmesi amacıyla" ziyarette bulunduğu kaydedildi.
Tebbun'un Mısır'ın ardından Umman'a resmi ziyarette bulunacağı açıklanırken, ziyaretlerin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Mısır'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?