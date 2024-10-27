Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Mısır'da

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ülkeyi ziyaret eden Tebbun, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Kahire Uluslararası Havalimanında karşılandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Tebbun'un Mısır'a "kardeşlik ve işbirliğini güçlendirilmesi amacıyla" ziyarette bulunduğu kaydedildi.

Tebbun'un Mısır'ın ardından Umman'a resmi ziyarette bulunacağı açıklanırken, ziyaretlerin süresine ilişkin bilgi verilmedi.