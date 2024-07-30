Cezayir'de 13 yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Cezayir'de 13 yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Cezayir'de 9 vilayetteki orman ve tarım alanlarında çıkan 13 yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkede çıkan yangınlar ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ekipler, 8 yangını kontrol altına alırken, diğer 5 yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

30.07.2024 22:49
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Cezayir'de 9 vilayetteki orman ve tarım alanlarında çıkan 13 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çıkan yangınlar ve söndürme çalışmalara ilişki bilgi verdi.

Ülkenin 9 vilayetindeki orman ve tarım alanlarında yangınlar çıktığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 13 yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğüne işret edildi.

Açıklamada, ekiplerin 8 yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Cezayir'in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cezayir'de 13 yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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