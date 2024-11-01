Cezayir'de 4 Bin Mahkuma Af - Son Dakika
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Cezayir'de 4 Bin Mahkuma Af

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kurtuluş Devrimi'nin 70. yılı vesilesiyle 4 binden fazla mahkuma af çıkardı.

01.11.2024 15:46
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, her yıl 1 Kasım'da kutlanan Kurtuluş Devrimi münasebetiyle 4 binden fazla mahkum için af çıkardı.

Cezayir resmi haber ajansına göre Tebbun, Fransa'nın sömürgeciliğine karşı başlatılan Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin (1954-1962) yetmişinci yıl dönümü vesilesiyle 4 binden fazla mahkumu kapsayan iki cumhurbaşkanlığı kararnamesine imza attı.

Radyo M'in haberine göre, kamu düzeniyle ilgili davalardan kesin hüküm giyenlerle kamu düzenini ihlalden içeride bulunanları kapsayan aftan yararlananlar arasında, "iç ve dış kaynaklardan maddi destek alarak devletin güvenliği ve istikrarını zayıflatacak faaliyetlerde bulunmaktan" Haziran 2023'te 7 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci İhsan el-Kadi de bulunuyor.

Ayrıca af, 2019 yılında ülkede düzenlenen ve eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasına yol açan halk hareketi gösterileriyle bağlantılı bazı mahkumları da kapsıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanları, her yıl bağımsızlık günü olan 5 Temmuz ve devrim günü olan 1 Kasım gibi milli ve dini bayramlarda af çıkartıyor. 1830-1962 yılları arasında Fransız sömürgesi olarak kalan Cezayir, bağımsızlık mücadelesinin fitilini 1 Kasım 1954'te ateşledi.

Yaklaşık 1,5 milyon Cezayirlinin yaşamını yitirdiği 8 yıllık mücadele, 5 Temmuz 1962'de ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, 3-sayfa, Cezayir, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de 4 Bin Mahkuma Af - Son Dakika

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