Cezayir Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tamamlandı - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tamamlandı

Cezayir'de 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başladı ve resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

08.09.2024 00:16
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Cezayir'de 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi bitti.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin, saat 19.00'da sona ermesi beklenirken, Bağımsız Seçim Kurulunca bu süre bir saat daha uzatıldı.

Yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına başlandı.

Bağımsız Seçim Kurulu, yerel saat ile 17.00'ye kadar yurtiçinde seçmen katılımının yüzde 26,45, yurtdışından da yüzde 18,31 olduğunu açıklamıştı. Sandıklar kapandıktan sonra toplam katılım oranı henüz açıklanmadı.

Resmi seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi'nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi'nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif yarışıyor.

Cezayir'de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ile bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.

Mecliste 26 milletvekili olan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski gazeteci ve milletvekili olarak adaylar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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