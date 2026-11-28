Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'in Bordj Zemoura bölgesinde kurulan meyve ve sebze kurutma atölyesi törenle hizmete açıldı.

TİKA ile bölgedeki Ticaret Odası işbirliğinde kurulan atölyenin açılışına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Azerbaycan'ın Cezayir Büyükelçisi Tural Anaroğlu Rzayev ve yerel yetkililer katıldı.

Küçükyılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, yayla özelliği taşıyan bölgenin bitki çeşitliliği açısından zengin olduğunu, meyve ve sebze üretiminde kimyasal ürünlerin çok az kullanıldığını veya hiç kullanılmadığını belirtti.

Bölgede kurutma işleminin önemine değinen Küçükyılmaz, "Meyvelerin ekonomik ömrünün uzatılması için kurutma işlemi çok önem taşıyor. Biz de küçük bir katkıda bulunduk." dedi.

Atölyenin Türkiye ile Cezayir arasındaki dostluğa da katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirten Küçükyılmaz, program kapsamında sömürgeciliğe karşı mücadeleye tanıklık yapan Kuleya Zaviyesi'nin de aralarında bulunduğu tarihi mekanları gezdi.

Rzayev de atölyenin bölge halkına sağlayacağı faydalara dikkati çekerek, buradaki cihazların bölgedeki zanaatkarlara ve tarımla uğraşanlara kolaylık sağlamak amacıyla TİKA tarafından temin edildiğini belirtti.

Atölyede meyve ve sebzelerin yıkanması, kurutulması ve paketlenmesine yönelik ekipmanların bulunduğunu kaydeden Rzayev, projenin bölge halkına katkı sunacağını dile getirdi.