CEZAYİR, 17 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir'deki yetimhane yangınının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 16 Temmuz 2026.
Cezayir'in başkenti Cezayir'deki bir yetimhanede perşembe sabahı çıkan yangında 11 çocuk hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Billel Bensalem/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Cezayir'de Yetimhanede Yangın: 11 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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