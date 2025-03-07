Cezayir'den Fransa'ya Tatbikat Tepkisi

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Cezayir, sınırında Fransa ve Fas tarafından eylül ayında yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı, Fransa ile ilişkilerdeki krizi daha da derinleştirecek "provokatif bir eylem" olarak nitelendirerek, buna karşı çıktığını Paris'e bildirdi.

Cezayir Dışileri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane'nin, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet ile bakanlıkta bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmenin amacının Büyükelçi Romatet'in dikkatini, eylül ayında Cezayir sınırına yakın Er-Raşidiye'de yapılması planlanan ve birçok anlam taşıyan Fransa-Fas askeri tatbikatının ciddiyetine çekmek olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Magramane, ülkesinin bu tatbikatı Cezayir'e karşı provokatif bir eylem olarak gördüğünü kaydetti.

Magramane, böyle bir adımın Cezayir-Fransa ilişkilerinde şu an yaşanan krizin, daha da büyümesine yol açacağını ve iki ülke arasındaki gerginliği yeni bir tehlike düzeyine taşıyacağını dile getirdi.

Genel Sekreter Magramane, Büyükelçi Romatet'ten bu konuda gerekli açıklamaları almasını ve Cezayir'in tutumunu Paris'e iletmesini istedi.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında Fransız yetkililerin, yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.