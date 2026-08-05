Cezayir'den Kudüs İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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Cezayir'den Kudüs İçin Acil Çağrı

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Cezayir Dışişleri Bakanı, Kudüs'ün statüsü için Arap ülkelerinin ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı uygulamalara karşı Arap ülkelerinin siyasi ve diplomatik girişimlerini yoğunlaştırması gerektiğini belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs İçin Uluslararası Girişimden Sorumlu Arap Bakanlar Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuşan Attaf, Filistin davasının son derece hassas bir dönemden geçtiğini, Filistin ulusal projesini zayıflatmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü, buna paralel olarak İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırdığını ifade etti.

Attaf, İsrail'in "Büyük İsrail" olarak nitelendirdiği projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini belirterek, bu kapsamda Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Cezayir'in Kudüs'ün korunmasına yönelik yaklaşımının üç temel önceliğe dayandığını kaydeden Attaf, ilk olarak kentin tarihi kimliği, hukuki statüsü ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı adımlara karşı siyasi ve diplomatik çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

Attaf, bu çerçevede ülkelerin diplomatik temsilciliklerini Kudüs'e taşımalarının önlenmesi için çalışmaların sürdürülmesinin ve Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğunun vurgulanmasının önem taşıdığını ifade etti.

Attaf???????, ikinci önceliğin Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanların mevcut tarihi ve hukuki statüsünün korunması olduğunu dile getirdi.

Attaf, üçüncü önceliğin ise Kudüs'teki Filistinlilerin direncinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, kentte faaliyet gösteren Filistin kurumlarının desteklenmesinin Filistin varlığının, kentin dini, kültürel ve ulusal kimliğinin korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Filistin meselesi ve Kudüs'ün geleceğinin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Attaf, yaşanan gelişmelerin Arap ve İslam ülkelerinin ortak hareket etme kapasitesi açısından gerçek bir sınav niteliği taşıdığını ifade etti.

Attaf, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkının meşru haklarını ve ulusal davasını destekleyecek ortak bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Cezayir, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'den Kudüs İçin Acil Çağrı - Son Dakika

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