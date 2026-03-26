Cezayir, Fransa'nın Konsolosluk Görevlisine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir, Fransa'nın Konsolosluk Görevlisine Tepki Gösterdi

26.03.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir, konsolosluk çalışanına verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Fransa'nın maslahatgüzarını çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Cezayirli konsolosluk görevlisini hapis cezasına mahkum etmesine tepki olarak ülkedeki Fransa Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da geçen yıldan beri tutuklu olan Cezayirli konsolosluk çalışanı hakkında dün yeni bir karar çıkarıldığı belirtildi.

Yeni karara göre Cezayirli konsolosluk çalışanın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bu karara tepki olarak Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

Cezayirli konsolosluk görevlisinin 17 Mart'ta ziyaret edildiği ve tutuklandığı günden beri kötü muamele gördüğünün öğrenildiği vurgulanan açıklamada, Cezayirli görevlinin kötü muameleye maruz kalmasıyla ilgili hoşnutsuzluğun Fransız Maslahatgüzara iletildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, konsolosluk çalışanıyla ilgili alınan kararın Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkileri etkileyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Fransa'nın Konsolosluk Görevlisine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:19:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Cezayir, Fransa'nın Konsolosluk Görevlisine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.