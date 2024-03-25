Cezayir Kızılayı, Gazze'ye 150 ton insani yardım gönderiyor

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CEZAYİR, 25 Mart (Xinhua) -- Cezayir Kızılayı kitlesel bir kıtlığın eşiğinde olan Gazze Şeridi'ne gönderilecek 150 tonluk insani yardımı yüklemeye Pazar günü başladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, sekiz askeri uçakla taşınacak yardımın başkent Cezayir'in yaklaşık 30 kilometre güneybatısındaki Boufarik Askeri Havaalanı'ndan yola çıkacağı belirtildi.

Yardımın önce Mısır'daki El- Ariş Havalimanı'na ulaşması ve daha sonra Gazze'nin güneyindeki Refah kentine nakledilmesi planlanıyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 18 Mart'ta yayımlanan bir rapora göre Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde her an kıtlık baş gösterebilir. Ayrıca Gazze nüfusunun tamamı kriz düzeyinde gıda güvensizliği ya da daha kötü bir durumla karşı karşıya.

Rapor, Gazze'de nüfusun yarısına tekabül eden 1,1 milyon insanın gıda kaynaklarını ve gıda kriziyle baş etme kapasitelerini tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda açlıkla (IPC 5. Seviye) mücadele ettiğini gösteriyor.

Bu sayı, IPC sistemi tarafından felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilen en yüksek insan sayısı olup, sadece üç ay önce kaydedilen IPC 5. Seviye'deki insan sayısının iki katına denk geliyor.