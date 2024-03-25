CEZAYİR, 25 Mart (Xinhua) -- Cezayir Kızılayı kitlesel bir kıtlığın eşiğinde olan Gazze Şeridi'ne gönderilecek 150 tonluk insani yardımı yüklemeye Pazar günü başladı.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, sekiz askeri uçakla taşınacak yardımın başkent Cezayir'in yaklaşık 30 kilometre güneybatısındaki Boufarik Askeri Havaalanı'ndan yola çıkacağı belirtildi.
Yardımın önce Mısır'daki El- Ariş Havalimanı'na ulaşması ve daha sonra Gazze'nin güneyindeki Refah kentine nakledilmesi planlanıyor.
Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 18 Mart'ta yayımlanan bir rapora göre Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde her an kıtlık baş gösterebilir. Ayrıca Gazze nüfusunun tamamı kriz düzeyinde gıda güvensizliği ya da daha kötü bir durumla karşı karşıya.
Rapor, Gazze'de nüfusun yarısına tekabül eden 1,1 milyon insanın gıda kaynaklarını ve gıda kriziyle baş etme kapasitelerini tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda açlıkla (IPC 5. Seviye) mücadele ettiğini gösteriyor.
Bu sayı, IPC sistemi tarafından felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedilen en yüksek insan sayısı olup, sadece üç ay önce kaydedilen IPC 5. Seviye'deki insan sayısının iki katına denk geliyor.
Son Dakika › Güncel › Cezayir Kızılayı, Gazze'ye 150 ton insani yardım gönderiyor - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazındı. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Yazıcıoğlu'nun darbelere karşı duruşu ve siyasi söylemleri de vurgulandı. Yazıcıoğlu'nun şiirlerine de yer verildi.
Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme beldesinde bulunan 4 peribacasında restorasyon çalışması başlattı. Başkanlık bünyesindeki ekipler, çatlak ve dezenformasyon tespit edilen peribacalarının hasar analizini yaparak çalışmalara başladı. İlk etapta dört peribacasında uzman ekipler görev alırken, toplamda 9 peribacasında benzer çalışmalar yapılacak. Restorasyon projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Sonradan tanıştıkları teknolojiye ayak uydurmak isteyen eski kuşaklar, ceplerindeki akıllı telefonlarla sosyal medyada var olmak ve yakınlarıyla dijitalden iletişim kurmak için Bağcılar Belediyesinin Vefahane Yaşam Merkezi'nde özel ders alıyor.
Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan özel eğitimli narkotik dedektör köpekler, sınır hattında ve yurt içinde uyuşturucuyla mücadelede etkin görev alıyor. Köpekler, operasyonlarda aktif rol oynayarak akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor. Geçen yıl gerçekleştirilen 362 operasyonda 1 milyon 200 bin kök kenevir, 1 ton 400 gram esrar, 150 kilogram sentetik uyuşturucu, 27 kilogram eroin, 26 kilogram afyon sakızı ve 7 bin 635 uyuşturucu hapın ele geçirilmesinde rol oynayan narkotik dedektör köpekler, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde eğitmenleriyle sürekli eğitime tabi tutularak görevlere hazır bekletiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, halk kütüphaneleri sayısının 1298 olduğunu, kullanıcı sayısının da 33 milyonu aştığını bildirdi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 28 olayda 37 şüpheliye işlem yapıldı. 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, farklı miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 375,63 gram metamfetamin, 157,95 gram esrar, 85 adet sentetik hap, 51,96 gram kokain, 49 adet fişek, 32,81 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında engelli bireylerle bir araya geldi. Kaymakam Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını ve topluma katılma noktasında önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?