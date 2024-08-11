Cezayir, Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

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Cezayir, Libya'nın güneybatısındaki askeri hareketlilikten endişeli olduğunu belirterek, Libyalı taraflara itidalli ve aklıselim davranma çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in, Libya'nın güneybatısındaki askeri hareketlilikten dolayı Birleşmiş Milletler ile aynı kaygıları taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Libya'daki tüm taraflara, ülkelerini çatışmaların yeniden başlamasının sonuçlarından koruması için itidalli ve aklıselim davranma çağrısı yapıldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 8 Ağustos'ta, Halife Hafter'e bağlı güçlerin son iki gündür ülkenin güneybatısındaki hareketliliğini endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.

Libya medyasında, Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş'un aynı gün ülkenin güneyindeki Şuveyrif bölgesinde olası bir saldırının püskürtülmesi için hazırlık seviyesinin artırılması talimatı verdiği yönünde haberler yer almıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) dün yapılan açıklamada, Libya'nın güneybatısındaki askeri hareketlilikten endişe duyulduğu belirtilmiş ve Libyalı tüm taraflara itidal çağrısı yapılmıştı.