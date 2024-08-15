Cezayir ve İngiltere, Gazze'de kalıcı ateşkes için görüştü - Son Dakika
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Cezayir ve İngiltere, Gazze'de kalıcı ateşkes için görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiliz mevkidaşı David Lammy, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmanın yolunun Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmaktan geçtiğini vurguladı. İki bakan ayrıca Cezayir-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncü oturumunun Cezayir'de gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

15.08.2024 12:19
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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiliz mevkidaşı David Lammy, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmanın yolunun Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmaktan geçtiğini vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Attaf ile Lammy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmede, Cezayir ile İngiltere arasında başta ticaret ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlardaki iyi ilişkilerden duyulan memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, Cezayir-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncü oturumunun dışişleri bakanları düzeyinde yakında Cezayir'de gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanları, ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında ve çevresinde yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılmasının, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik her türlü çabanın temel taşını oluşturduğunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli öldü, 92 bin 294 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir ve İngiltere, Gazze'de kalıcı ateşkes için görüştü - Son Dakika

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