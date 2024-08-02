Cezayir ve İran, Hamas liderinin suikastını ve Filistin meselesini görüştü - Son Dakika
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Cezayir ve İran, Hamas liderinin suikastını ve Filistin meselesini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastı ve Filistin meselesini görüştü. Görüşmede, İsrail'in tansiyonu yükseltmesi ve Orta Doğu'da çatışmaların artması bağlamında Filistin meselesi ele alındı. İkili, Arap ve İslam dünyasının çabalarını yoğunlaştırarak Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

02.08.2024 00:01
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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastı ve Filistin meselesini görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Attaf, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in tansiyonu yükseltmesi ve Orta Doğu'da birden fazla cephede çatışmaların artması bağlamında Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler ele alındı.

Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının yansımalarını ve Filistin meselesini görüşen ikili, Filistin halkına yönelik acımasız saldırıların durdurulması için Arap ve İslam dünyasının çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar düzeyinde çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

İkili ayrıca "İsrail'in çatışmaları genişletme ve bölgeyi herkes için feci sonuçlar doğuracak savaşlara sürükleme girişiminin önüne geçilmesi gerektiğini" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir ve İran, Hamas liderinin suikastını ve Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

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