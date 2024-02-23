Cezayir ve Moritanya, İlk Sınır Kapısını Açtı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, iki komşu ülkeyi birbirine bağlayan ilk sınır kapısının açılışını gerçekleştirdi.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, iki lider, açılış töreni sırasında sınır kapısının faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum dinledi.

İki cumhurbaşkanı, Cezayir'in güneybatısındaki Tinduf kentiyle Moritanya'nın Zuveyrat kentini birbirine bağlayan ve uzunluğu 700 km'den fazla olan yolun inşaatının başlatılmasına da nezaret etti.

Sınır kapısının iki ülke arasında ekonomik hareketlilik sağlaması bekleniyor.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, sınır kapısı ve serbest ticaret bölgesi de dahil olmak üzere ortak projelerin açılışını yapmak üzere bir günlük bir çalışma ziyareti için bugün Cezayir'in Tinduf kentine gelmişti.