Cezayir ve Pakistan’dan Ateşkes Temennisi

CEZAYİR, 12 Mayıs (Xinhua) -- Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazar günü gerçekleşen görüşmede Dar, Attaf'a gelişen bölgedeki durum, özellikle de ateşkes anlaşmasına imkan sağlayan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Attaf, anlaşmanın önümüzdeki günlerde iki komşu ülke arasında kalıcı, adil ve kapsamlı barışı teşvik edecek şekilde pekiştirilmesini temenni ettiklerini ve bunun iki ülke halkının yararına olacağına ve bölgesel güvenliği güçlendireceğine inandıklarını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamadaysa iki tarafın "ortak hedeflere ulaşmak için çok taraflı forumlarda yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları" belirtildi.

Pakistan ve Hindistan, günlerce süren karşılıklı askeri saldırıların ardından cumartesi günü derhal geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmişti.