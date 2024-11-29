Cezayir ve Suudi Arabistan Güvenlik İşbirliğini Görüştü

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Cezayir'i ziyaret eden Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Bin Suud, başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konusu ele alındı.

Haberde, görüşmeye ilişkin detay verilmezken Suudi Arabistanlı Bakan'ın Cezayir'e ne zaman ulaştığı ve ziyaretin kaç gün süreceğine ilişkin de bilgi verilmedi.