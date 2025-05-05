Cezayir ve Umman Arasında Stratejik Protokoller

Cezayir ile Umman arasında stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle birçok alanda protokol imzalandı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, başkent Cezayir'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık huzurunda gerçekleşen törende, enerji, maden, tarım, sağlık, yükseköğrenim, adalet, çalışma ve bilimsel araştırma alanlarında işbirliğini içeren protokoller imzalandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 52 yıl aradan sonra ilk kez ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere iki günlük resmi ziyaret kapsamında 3 Mayıs'ta Cezayir'e gelmişti.

Umman'ın Cezayir'e bu düzeydeki son ziyareti, Sultan Kabus bin Said'in Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak üzere 1973 yılında ziyaret etmesiyle gerçekleşmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un da Ekim 2023'te Maskat'a gerçekleştirdiği ziyaret, Cezayir'in Umman'a 34 yıl sonra düzenlediği ilk üst düzey temas niteliği taşıyordu.

APS'ye göre, Cezayir ve Umman arasındaki diplomatik ilişkiler, son dönemde iki ülke liderinin bağları stratejik ortaklık seviyesine yükseltme yönündeki kararlı tutumuyla önemli bir ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Umman ziyareti sırasında iki ülke arasında bir Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu oluşturulması teklifini gündeme getirmiş ve bu girişim her iki tarafça da olumlu karşılanmıştı.