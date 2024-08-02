Cezayirli Kadın Boksör İman Halif'in Cinsiyetiyle İlgili Tartışmalara Tepki - Son Dakika
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Cezayirli Kadın Boksör İman Halif'in Cinsiyetiyle İlgili Tartışmalara Tepki

Cezayir Olimpiyat ve Spor Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Cezayirli kadın boksör İman Halif'in cinsiyetiyle ilgili tartışmalara tepki gösterdi. Olimpiyatlara katılan Halif'e yönelik yapılan asılsız propagandayla yürütülen karalama kampanyası ve ahlak dışı tutumlar şiddetle kınandı. Cezayirli boksörün korunması için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

02.08.2024 19:15
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Cezayir Olimpiyat ve Spor Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Cezayirli kadın boksör İman Halif'in "cinsiyetiyle" ilgili tartışmalara tepki gösterdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rakibi İtalyan boksör Angela Carini'yi maçın 46. saniyesinde mağlup eden Cezayirli boksörün cinsiyetiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Cezayir Olimpiyat ve Spor Komitesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olimpiyatlara katılan Halif'e yönelik olumsuz tutuma tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kahramanımız İman Halif'e yönelik yabancı medya kuruluşlarınca asılsız propagandayla yürütülen karalama kampanyası ve ahlak dışı tutumları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Spor kariyeri için önemli maçlara hazırlandığı sırada boksörün kişiliğini hedef alan bu tür saldırıların tamamen ahlak dışı ve asılsız olduğu" kaydedilen açıklamada, Cezayirli boksörün korunması için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, müsabakalara katılan tüm sporcuların Paris 2024 boks birimi tarafından belirlenen tıbbi düzenlemelere tümüyle uyduğu belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar boks müsabakasında İtalyan boksör Carini ile Cezayirli boksör Halif dün karşılaşmış, Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekilmişti.

Karşılaşmada yaşananların ardından İman Halif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı.

Halif, cinsiyet uygunluk testini geçemediği için Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli boksör Halif'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmasına ilişkin "Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayirli Kadın Boksör İman Halif'in Cinsiyetiyle İlgili Tartışmalara Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayirli Kadın Boksör İman Halif'in Cinsiyetiyle İlgili Tartışmalara Tepki - Son Dakika
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