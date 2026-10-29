CFCM, Lodeve'deki camiye ölüm tehdidi içeren yazılar bırakılmasını kınadı

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Lodeve kasabasındaki bir caminin cemaatine yönelik ölüm tehditleri içeren Müslüman karşıtı yazıları kınadığını bildirdi.

CFCM'den yapılan açıklamada, Herault iline bağlı Lodeve kasabasındaki bir camiye yönelik nefret ve tehdit içerikli yazıların bulunmasının tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, camiye yönelik "Valiz yoksa tabut" ve "İslam dışarı" yazılarının bulunduğu ve ibadethanenin önüne ölü bir kuş bırakıldığı aktarılırken, bunların cemaate gözdağı verme ve korkutma isteğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Son derece ciddi olan bu eylemlerin yalnızca provokasyona indirgenemeyeceği vurgulanan açıklamada, söz konusu caminin cemaatine yönelik Müslüman karşıtı yazılar hakkında, "CFCM, son derece ciddi olan bu ölüm tehditlerini kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu tehditlerin insanların dini aidiyetleri yüzünden açıkça hedef alındığını gösterdiği kaydedilirken, caminin cemaatine ve Lodeve'deki Müslümanlara dayanışma mesajı iletildi.

"Müslüman karşıtı eylemlerin tekrarlanması ve Fransa'daki Müslümanlara yönelik damgalayıcı ve nefret içerikli söylemlerin normalleştirilmesi son derece endişe verici bir iklim yaratıyor." denilen açıklamada, nefret söylemleri normalleştirildiğinde şiddet eylemlerine dönüşme riski taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, yerel makamlardan söz konusu tehditlerin ciddiyetinin farkına varmaları, tüm ibadet yerlerini korumaları ve faillerin adalet karşısına çıkmasını sağlamaları talep edilirken, Fransa'daki Müslümanların burada, kendi ülkelerinde yaşadığı vurgulandı.

Lodeve'de 27 Ekim'de bir caminin posta kutusunun üzerine "İslam dışarı" yazıldığı ve üzerinde "Valiz yoksa tabut" yazılı bir mektubun bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu ibadethanenin önünde ölü bir kuş da bulunmuştu. Yaklaşık 200 kişi dün, Müslümanlara yönelik nefrete karşı caminin önünde toplanmıştı.