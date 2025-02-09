ÇGD'den Gazetecilere Destek

Güncel

(ANKARA)- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), BirGün gazetesinden Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın" açıklamasını yaptı

ÇGD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın!" ifadesineyer verildi.