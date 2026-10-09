Changchun 2027 Kış Üniversite Oyunları meşalesi Torino\'da yakıldı ve Çin\'e yola çıktı

TORİNO, 9 Ekim (Xinhua) -- 2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın meşalesi, Dünya Üniversite Oyunları'nın 1959 yılında ilk kez düzenlendiği İtalya'nın Torino kentinde tutuşturuldu. Meşale, ocak ayında düzenlenecek etkinlik öncesinde Çin'e doğru yola çıktı.

Changchun Belediye Başkanı Gu Gang ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Leonz Eder perşembe günü düzenlenen törende, ilk oyunlarda kullanılan bir meşaleyi kullanarak büyük meşaleyi yaktı. Daha sonra Changchun Oyunları için hazırlanan fener de bu ateşle tutuşturuldu.

Mısır Müzesi'nin de önünden geçen meşale, Torino Üniversitesi'nden Torino Politeknik Üniversitesi'ne kadar taşındı.

Gu, meşalenin dostluğun sembolü olması ve kış sporlarının Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimi teşvik ederek tüm dünyada gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Oyunların organizasyon komitesinin bildirdiğine göre meşale, 14 Ekim'de Changchun'da törenle karşılanacak.

Kış Üniversite Oyunları, 15-25 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eder kısa bir süre önce Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hazırlıkların sorunsuz ilerlediğini belirterek, oyunlara rekor sayıda katılım olmasını beklediklerini ifade etmişti.