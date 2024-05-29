Charlie Chaplin Tiyatro Oyunu Zorlu PSM'de Sahnelendi - Son Dakika
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Charlie Chaplin Tiyatro Oyunu Zorlu PSM'de Sahnelendi

Charlie Chaplin Tiyatro Oyunu Zorlu PSM\'de Sahnelendi

İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu 'Charlie Chaplin', Zorlu PSM'de sahnelendi. Oyun, Chaplin'in hayatını anlatan bir hikayeyi referans alarak, birbirinden güzel insanların yer aldığı bir ekip tarafından ortaya çıkarıldı. Oyuncular, Chaplin'in annesiyle birlikte birden fazla karakteri canlandırarak, farklı bir formda Chaplin'i anlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Utku Kara, müzik direktörlüğünü Berkay Özideş ve koreografisini Tuğçe Ulugün Tuna üstlendi.

29.05.2024 09:43
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İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu "Charlie Chaplin" Zorlu PSM'de sahnelendi.

MSP Yapım adına Mert Siliv'in yapımını üstlendiği oyunu Aksel Bonfil kaleme alırken, oyunun yönetmenliği Saim Güveloğlu yaptı.

"Charlie Chaplin" karakterini Özgür Daniel Foster'ın canlandırdığı eserde, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener de rol aldı.

Oyun öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Foster, izleyenleri çok keyifli bir oyunun beklediğini belirterek, "Chaplin ailesinin otobiyografisinin referansıyla hayatını anlattığımız bir hikaye. Birbirinden güzel insanların olduğu bir ekiple çalışıyoruz. Oyunu ortaya çıkaran, herkesin aynı özveride bu işe sarılması oldu." dedi.

Foster, başlarda çok tereddüt ettiğini ama böyle önemli bir figürü canlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun bir prova süreci geçirdiklerini sözlerine ekleyen Foster, en sevdiği Chaplin filminin "The Kid" olduğunu söyledi.

"İlk defa müzikal olmayan bir şekilde Charlie Chaplin'i anlatıyoruz"

Oyuncu Şebnem Dönmez, Chaplin'in annesiyle birlikte birden fazla karakteri eserde canlandırdığına dikkati çekerek, "Birden fazla karakteri oynamak beni bu projeyle ilgili çok heyecanlandıran ve çeken ilk şey olmuştu. Bir oyunun içerisinde farklı karakterleri oynamak çok zevkli." ifadelerini kullandı.

Oyunun dünyadaki örneklerinden farklı bir formu olduğuna işaret eden Dönmez, "Yapımcımız Mert Siliv yıllar önce New York'ta Broadway'de bir Charlie Chaplin müzikali izliyor ve bunun ilhamını öyle alıyor. İlk defa müzikal olmayan bir şekilde Charlie Chaplin'i anlatıyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Murat Danacı da Chaplin'in dünyanın her yerinde bilinen bir karakter olduğuna vurgu yaparak, "O yüzden bize çok yabancı gelmedi metin. Çok da hoşumuza giden bir metin. Hiç yabancılık çekmedik. Zaten bunun karşılığını da aldık. Bunu anlatamamış, farklı bir dil kullanmış olsaydık seyirci bunu anlamamış olurdu." şeklinde konuştu.

"Bu ekibin enerjisi, eğlencesi seyirciye de yansıyor"

Danacı, ekibin uyumunun önemine de değinerek, "Her biri bence çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım. Onlarla sahneye çıkmak büyük bir gurur benim için. Bu ekibin enerjisi, eğlencesi seyirciye de yansıyor. Ben bu dilin seyirciye geçtiğine inanıyorum." diye konuştu.

Oyuncu Aybüke Pusat ise oyunda 7 farklı karaktere hayat verdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Erkek canlandırdığım karakter bile var. O yüzden çok eğlenceli benim için. Bir orada bir burada olmak çok eğlenceli geliyor. Oyunumuz için 18 Temmuz'dan sonra açık hava turnelerimiz olacak. Ayrıca Ankara ve İzmir'de de sahneleyeceğiz. Eylül ayından sonra genellikle Zorlu PSM'de oynayacağız."

Dekor ve kostüm tasarımını Gamze Kuş'un yaptığı oyunun, ışık tasarımını Utku Kara, müzik direktörlüğünü Berkay Özideş, koreografisini ise Tuğçe Ulugün Tuna üstlendi.

Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla politik görüşüyle yarattığı efsanevi eserlerle ikonik "Şarlo" karakteriyle güldüren ve düşündüren Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, oyunda seyirciyle buluşuyor.

Kaynak: AA

Charlie Chaplin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Charlie Chaplin Tiyatro Oyunu Zorlu PSM'de Sahnelendi - Son Dakika

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