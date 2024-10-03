Charlie Hebdo Saldırganına Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
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Charlie Hebdo Saldırganına Ömür Boyu Hapis

Paris'te Charlie Hebdo saldırısına karışan Peter Cherif'e ömür boyu hapis cezası verildi.

03.10.2024 22:47
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Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisi binasına düzenlenen saldırıya ilişkin davada yargılanan Peter Cherif'e ömür boyu hapis cezası verildi.

Cherif, 16 Eylül'den bu yana Paris'te Özel Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015'teki Charlie Hebdo saldırısında yer aldığı gerekçesiyle yargılanıyordu.

42 yaşındaki Cherif'e 2011-2018 yıllarında Yemen'de terör örgütü El-Kaide'ye katıldığı, bu kapsamda Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Cherif Kouachi'ye bu saldırıyı yapabilmesi için eğitim verdiği ve 2011'de 3 Fransız insani yardım görevlisini kaçırarak 5 aydan fazla süreyle tuttuğu suçlamaları yöneltildi.

Bu suçlamaların haklı olduğuna kanaat getiren mahkeme, Cherif'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin bu cezayı, Cherif'e yöneltilen suçlamaların ciddiyeti ve sanığın tehlike düzeyini göz önünde bulundurarak verdiği ifade edildi.

Cherif, 3 Fransız insani yardım görevlisinin kaçırıldığı dönemde tercümanlık görevini üstlendiğini kabul ederken, Charlie Hebdo saldırısında bir rolü bulunmadığını savundu.

Charlie Hebdo dergisinde, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı. Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisi ile bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

Saldırılara ilişkin 3'ü gıyaben toplam 14 kişi 2020'de yargılanmıştı. Mahkeme, aralarında Said ve Cherif Kouachi kardeşlerinin de bulunduğu 14 sanığa, 4 yıl ila ömür boyu hapis arasında değişen cezalar vermişti.

Kaynak: AA

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