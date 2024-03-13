Charlotte Church, Filistin'e verdiği destek nedeniyle tehdit edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e dayanışma yürüyüşüne katılan şarkıcı ve söz yazarı Charlotte Church, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle ailesinin tehdit edildiğini bildirdi.
Ülkenin tanınmış şarkıcılarından Galler asıllı sanatçı Church, geçen hafta sonu katıldığı Filistin yürüyüşünün ardından internet sayfasında yaptığı açıklamada, daha önce Filistin yanlısı bir etkinliğe katılmasıyla hakkında başlayan suçlama ve karalamalara yanıt vermek istediğini duyurdu.
Gazze'ye verdiği destek nedeniyle "Yahudi düşmanı" ve "hain" olarak itham edildiğini aktaran 38 yaşındaki şarkıcı, bu suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini ifade etti.
Church, Filistin yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle sosyal medyada şiddet içeren, kadın düşmanı ve ırkçı her türlü kötü ifadelere maruz kaldığını ve "aşırılıkçı" olmakla suçlandığını belirtti.
Şarkıcı Church, Gazze'deki bir hastaneye yeni ambulans alınması için para toplamak amacıyla katıldığı "Filistin İçin Şarkı Söyle" etkinliğinin görüntülerinin internette paylaşılmasından bu yana basında ve sosyal medyada sürekli olarak "Yahudi karşıtı" olmakla suçlandığını kaydetti.
Hiçbir zaman Yahudi karşıtı olmadığı ve olmayacağının altını çizen Church, Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ve Batı'nın bu zulümdeki suç ortaklığını protesto etme girişimleri nedeniyle medyadaki güçlü adamlar tarafından alaya alındığına dikkati çekti.
Church, "Güvenliğim ve ailemin güvenliği, politikacıların söylemlerinden cesaret alan bazı oldukça korkutucu insanlar ve BBC haberleri dahil liberal eski medya kuruluşları tarafından korkakça, sorumsuzca yapılan yayınlar nedeniyle tehdit ediliyor." ifadesine yer verdi.
Kendisine yönelik saldırılara yanıt verme ihtiyacı hissettiğini belirten Church, şunları kaydetti:
"Belki de en acil olarak, soykırımın başlamasından bu yana Filistin'deki İsrail saldırganlığına son verilmesi çağrısında bulunan kampanyanın, Batı dünyasının en azılı ırkçıları tarafından 'nefret dolu' ya da 'İslamcı' olarak kınanması dışında, basında çok az yer bulması nedeniyle sesimi duyurma fırsatını değerlendirmek zorundayım."
"BBC son derece kışkırtıcı bir dille yazılar yayınlamaya devam ediyor"
Church, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle aldığı tehditlere işaret ederek, "Güvenliğime yönelik tehditler, polisin bizi (kendisi ve ailesini) kontrol etmeye gelmesiyle sonuçlandı ve BBC, durumun gerçekliğini tam olarak yansıtmayan, son derece kışkırtıcı bir dille yazılar yayınlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 9 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan şarkıcı Charlotte Church, yürüyüş sonrası ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında kurulan platformda Filistin halkı için şarkı söylemişti.
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