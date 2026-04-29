Chennai'de Zemin Çökmesi Deniz Seviyesi Yükselişini Beşe Katladı

Hindistan'ın güneydoğusundaki Chennai, iklim değişikliği ve düzensiz kentleşme nedeniyle su baskını riskiyle karşı karşıya. IISER Mohali'den Arpan Shastri liderliğindeki ekip, Sentinel-1 uydularından sekiz yıllık verileri kullanarak bir risk haritası oluşturdu. Araştırmaya göre, zemin yılda ortalama 1,5 santimetre çökerken deniz seviyesi sadece 0,28 santimetre yükseliyor. Bu, zemin çökme hızının deniz seviyesi artışının yaklaşık beş katı olduğunu gösteriyor. En hızlı çökme kıyıdan 30 kilometre iç kısımlarda görülüyor.

Zemin çökmesinin başlıca nedenleri aşırı yeraltı suyu çekimi ve yumuşak zeminler üzerine inşa edilen ağır binalar. Bu durum, relatif deniz seviyesi yükselmesine yol açıyor. Araştırmacılar, 2100 yılına kadar 137-142 kilometrekarelik alanın su altında kalabileceğini ve risk altındaki nüfusun 2,45 milyon ile 9,85 milyon arasında değişeceğini öngörüyor. Minimum varlık kaybının 100 milyon doları bulması bekleniyor. Şehir planlamacılarının zemin değişikliklerini dikkate alması gerektiği vurgulanıyor.