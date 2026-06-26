Chicago'da Ağustos Ayı 'Türk Mirası Ayı' İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Chicago'da Ağustos Ayı 'Türk Mirası Ayı' İlan Edildi

Chicago\'da Ağustos Ayı \'Türk Mirası Ayı\' İlan Edildi
26.06.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Johnson, Türk Amerikalıların katkılarını onurlandırarak ağustos ayını 'Türk Mirası Ayı' ilan etti.

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Türk Amerikalıların kentin kültürel, sosyal, eğitim, ekonomi ve sivil yaşamına yaptığı katkıları onurlandıran bir bildiri yayımlayarak, ağustos ayını "Türk Mirası Ayı" olarak ilan etti.

Türk Festivali Kültürel Miras Konvansiyonu Komitesi Başkanı Halil Demir'e takdim edilen bildiride, Türk Amerikalıların Chicago ve Illinois eyaletinin kültürel, sosyal, eğitim, ekonomi ve sivil yaşamına anlamlı katkılar yaptığı belirtildi.

Bildiride, Türkiye'nin binlerce yıllık tarihini, sanatını, müziğini, mutfağını, misafirperverliğini ve kültürel geleneklerini yansıtan zengin mirasının, toplumları bir araya getirmeye devam ettiği vurgulandı.

Chicago Belediyesinin bildirisinde, 1-2 Ağustos'ta düzenlenecek Chicago Türk Festivali'nin, Türk kültürünün farklı kesimlerden insanlar arasında dostluğu ve anlayışı teşvik eden kültürel bir kutlama olduğu ifade edildi.

Festivalin; geleneksel yemekler, müzik, dans, sanat etkinlikleri, aile odaklı programlar ve toplumsal katılım yoluyla ziyaretçilere Türk kültürünü deneyimleme fırsatı sunduğu vurgulanan bildiride, bu tür kültürel etkinliklerin, Chicago'nun çeşitlilik, kapsayıcılık ve karşılıklı saygıya olan kalıcı bağlılığını yansıttığına işaret edildi.

Belediye Başkanı Johnson da bildirinin sonunda, Chicago halkını ve kenti ziyaret edenleri 1-2 Ağustos'ta düzenlenecek "Chicago Türk Festivali"ne katılmaya davet ederek, etkinliğin Türkiye'nin sanatını, geleneklerini ve ruhunu kutlayan olağanüstü bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Festival, Ekonomi, Ağustos, Chicago, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chicago'da Ağustos Ayı 'Türk Mirası Ayı' İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Sahra Işık’ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’de ektirdiği saçlar hakkında yorum İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'de ektirdiği saçlar hakkında yorum
İsrail ateşkesi bir kez daha deldi Müzakerelerin son gününde Lübnan’a hava saldırısı İsrail ateşkesi bir kez daha deldi! Müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı

21:08
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
20:57
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
20:53
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 21:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Chicago'da Ağustos Ayı 'Türk Mirası Ayı' İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.