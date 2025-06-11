ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı - Son Dakika
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ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı

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ABD\'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı
11.06.2025 08:25
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ABD\'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı
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ABD'de şiddet olaylarına evrilen protestolarda halk karşı karşıya geldi. Ülkenin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bir sürücü arabasını düzensiz göçmenleri destekleyen eylemcilerin üzerine sürdü.

Chicago Sun- Times gazetesinin haberine göre olay, düzensiz göçmenlere destek amacıyla bir araya gelen binlerce kişinin şehir merkezinde yürüyüş düzenlediği sırada, Chicago'nun işlek bölgelerinden biri olan Loop'ta meydana geldi.

ARACINI KALALIĞIN ARASINA SÜRDÜ, POLİS ENGEL OLAMADI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, State Caddesi'nde polis araçları arasında sıkışan bir sürücü, kalabalıktan uzaklaşmak amacıyla Monroe Caddesi'nden sağa dönmesi söylenmesine rağmen aracıyla göstericilerin arasına hızla daldı. Bir polis memuru, sürücüyü durdurmaya çalışarak aracın kapı kolunu çekti ancak sürücü kaçtı. Aracını kalabalığın arasına süren sürücünün çarptığı kadının yere düştüğü görüldü.

Öte yandan Chicago polisi, henüz olayla ilgili resmi bir açıklama paylaşmadı.

Chicago'daki binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bazı noktalarda otobüs seferlerini durma noktasına getirirken, trafikte büyük çaplı aksamalara yol açıyor.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Chicago kentinde bir sürücü arabasını düzensiz göçmenleri destekleyen eylemcilerin üzerine sürdü
Chicago kentinde bir sürücü arabasını düzensiz göçmenleri destekleyen eylemcilerin üzerine sürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    etme bulma dünyası gayet normal bunlar bir gün seninde başına gelir işte 17 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Medeniyet ülkesi beee... Tutuklama yok vurma yok pilastik mermi yok oralarda yaşamak vardı diyip burada yalayanlar var ! :):):) 9 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    demokrasi sonunda Amerikayada geldi. inşallah sadece los Angeles değil ülkenin tamamını daha çok demokrasi gelir 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şuan o bolgedeyim. haberlerde abartildigi kadar büyük olaylar yok. şöyle düşünün bir şehrin, bir ilcesinin bir mahllesi. mahalle de olay var. 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şimdi israil düşünsün 0 0 Yanıtla
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