Chicago'da Kar Fırtınası: Okullar Tatil, Havalimanında Gecikmeler

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CHICAGO, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Chicago kentindeki Bulut Kapısı (Cloud Gate) heykelinin etrafını temizlemek için kar küreme makineleri kullanan park çalışanları, 12 Şubat 2025.

ABD'nin üçüncü büyük metropol şehri Chicago çarşamba günü orta ila yoğun kar yağışıyla birlikte sezonun ilk büyük kış fırtınasına hazırlanıyor.

Kentte 100'den fazla okul tatil edilirken, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda saat 12.00 itibarıyla kalkış ve inişlerde gecikmeler yaşandı. Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle havalimanından kalkışların ortalama 90 dakika rötarlı olduğu belirtildi. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua)