Chido Kasırgası İçin Başsağlığı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Chido kasırgasının neden olduğu can kayıpları dolayısıyla Mozambik halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mozambik'te meydana gelen Chido kasırgasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Mozambik halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.