Chido Kasırgası'nda 200 Gönüllü Kayıp

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CENEVRE, 18 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Hint Okyanusu'nda Fransa'ya ait Mayotte adasını vuran Chido Kasırgası'nın ardından kaybolan 200'den fazla gönüllünün akıbeti hakkında endişelerini dile getirdi.

Federasyon salı günü sosyal medya platformu X üzerinden, "Chido Kasırgası'nın neden olduğu saatte 220 kilometreye varan rüzgarlar, Fransız denizaşırı bölgesi Mayotte'yi yıkıma uğrattı. 200'den fazla gönüllünün kaybolduğundan endişe ediliyor" dedi.

Fransız medyasının pazar günü bildirdiğine göre, cumartesi günü Mayotte adasını vuran Chido Kasırgası en az 14 kişinin ölümüne ve adada büyük hasara neden oldu.

Federasyon sözcüsü Tommaso Della Longa, Chido Kasırgası'nın Mayotte'yi yıkıma uğratmasının ardından birçok kişiden hala haber alamadıklarını ve bu durumdan derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Sözcü, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransız Kızılhaçı'ndan 200'den fazla gönüllünün kayıplar arasında olduğunu ve kasırganın vurmasından bu yana bu kişilerle hiçbir iletişim kurulamadığını açıkladı.