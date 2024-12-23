Chido Kasırgası'nda Can Kaybı 94'e Yükseldi - Son Dakika
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Chido Kasırgası'nda Can Kaybı 94'e Yükseldi

Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle ölü sayısı 94, Malavi'de ise 13 olarak bildirildi.

23.12.2024 02:46
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CAPE Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği ifade edildi.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırgada 768 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 622 bin kişinin de kasırgadan etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü kasırgada yaklaşık 140 bin hanenin kısmet veya tamamen yıkıldığı belirtildi.

Malavi'de ölü sayısı 13'e yükseldi

Malavi Afet Yönetim İşleri Departmanından (DODMA) yapılan açıklamada ise 15 Aralık'tan bu yana etkili olan Chido Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 30 kişinin yaralandığı kasırgadan 35 binden fazla kişinin etkilendiği kaydedildi.

Chido Kasırgası

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'yi vurmuştu.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de etkili olmuştu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Mozambik, Güncel, Malavi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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