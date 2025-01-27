Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal Edildi

İsrail Diaspora Bakanı Chikli, güvenlik tehditleri nedeniyle Brüksel'e yapacağı ziyareti iptal etti.

27.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosuna (AP) gerçekleştireceği ziyareti "güvenlik tehditleri" gerekçesiyle iptal etmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Chikli'nin çarşamba günü "Uluslararası Holokost Anma Günü" etkinliği için gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kararın "somut uyarılar ışığında ve güvenlik yetkililerinin yönlendirmesiyle alındığı" belirtilerek, "güvenlik tehditlerinin" ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Hind Receb Vakfı: Chikli, kovuşturmadan kaçtığı için ziyaretini iptal etti

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerleri takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Hind Receb Vakfının X hesabından yapılan açıklamada, Chikli'nin "kovuşturmadan kaçtığı" için Brüksel'e seyahatini iptal ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Hind Receb Vakfının Başkanı Dyab Abou Jahjah'ı tehdit eden Bakan, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Brüksel'e yapacağı ziyareti iptal etti. Bu kararın daha çok adalet ve hukuktan kaçınmakla ilgili olduğuna inanıyoruz. Hind Receb Vakfı, cezasızlığı sonlandırma çabalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Adını 6 yaşındayken İsrail askerlerince katledilen Filistinli kızdan alan Hind Receb Vakfının merkezi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor.

Filistin asıllı Polonya vatandaşları, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkeye gelen emekli savaş pilotu İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch hakkında Gazze'de savaş suç işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Brüksel, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:44:29. #1.13#
SON DAKİKA: Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.