China Telecom Riyad'da Faaliyete Geçti

RİYAD, 22 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da China Telecom Gulf şirketinin açılış törenine katılan konuklar, 21 Kasım 2024.
China Telecom'un Suudi Arabistan'daki iştiraki perşembe günü Riyad'da resmen faaliyete geçti. (Fotoğraf: China Telecom/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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