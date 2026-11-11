Chon Buri açıklarında Venus 14 petrol tankeri alabora oldu, 6 mürettebat kayboldu - Son Dakika
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Chon Buri açıklarında Venus 14 petrol tankeri alabora oldu, 6 mürettebat kayboldu

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Chon Buri açıklarında Venus 14 petrol tankerinin alabora olmasıyla gemideki 6 kişilik mürettebat kayboldu. Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasına göre kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve petrol sızıntısı riskine karşı tedbir alındı.

Tayland'ın güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında petrol tankerinin alabora olması sonucu, gemideki 6 kişilik mürettebat kayboldu.

Bangkok Post'un Tayland Kraliyet Donanması açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Chon Buri açıklarında "Venus 14" isimli petrol tankeri alabora oldu.

Yakıt ikmal gemisindeki 6 kişilik mürettebatın kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, ayrıca petrol sızıntısı riskine karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA
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