Chongqing'de Gece Raftingi Deneyimi
Ziyaretçiler, Chongqing'in Beibei bölgesinde gece raftingi için botlarla nehre açıldı.
CHONGQİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Beibei bölgesinde bulunan Longche köyünde ziyaretçiler, gece raftingi deneyimi yaşamak için botlarla nehre açıldı.
Kaynak: Xinhua
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