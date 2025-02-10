Chongqing'den Afganistan'a İlk Kargo Treni Seferi

Güncel

CHONGQİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Tuanjiecun İstasyonu'ndan hareket eden bir kargo treni görülüyor, 10 Şubat 2025.

Chongqing kentinden pazartesi günü Afganistan'ın liman kenti Hairatan'a gitmek üzere ayrılan yük treni, iki şehri doğrudan birbirine bağlayan yeni bir hattın ilk seferini gerçekleştiriyor. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)