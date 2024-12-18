Chongqing'in Eski Başkan Yardımcısına İdam Cezası

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ZHENGZHOU, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı Xiong Xue rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletindeki Zhengzhou Halk Mahkemesi'nin salı günü verdiği karara göre ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılan Xiong'un kişisel mallarına el konulacak ve rüşvetten elde ettiği yasadışı kazançları geri alınarak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Xiong'un 1999 ve 2023 yılları arasında Chongqing'deki mevkilerinden yararlanarak proje sözleşmesi ve arazi edinimi ile ilgili konularda kişi ve kuruluşlara yardımcı olduğunu tespit etti.

Xiong'un bunun karşılığında 148 milyon yuanı (yaklaşık 20,59 milyon ABD doları) aşkın para ve kıymetli eşya kabul ettiği bildirildi.