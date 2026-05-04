CHP 81 İlde Sahada... Muğla'da CHP Teşkilatı Sanayi Esnafının Sorunlarını Dinledi

(MUĞLA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "81 ilde sahaya çıkıyoruz" açıklamasının ardından CHP Muğla örgütü 13 ilçede saha çalışmasına başladı. Menteşe'de sanayi sitesi esnafıyla buluşan heyet, artan maliyetler, yüksek kiralar ve personel sıkıntısına ilişkin talepleri dinledi. Esnaf ile dertleşen Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in size selamlarını getirdik. Halkımızla birlikte bu değişimi yapabileceğimizi biliyoruz. O nedenle sizin bu iktidardan rahatsızlıklarınızı hem sahadan derliyoruz hem de güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikte olursak başarabiliriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, "81 ilde tüm kadrolarımızla sahaya çıkıyoruz, seçim çalışmalarımız yeni bir evreye girdi" açıklamasının ardından CHP Muğla örgütü sahaya indi. Partinin Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmaları kapsamında partililer bugün 81 ilde vatandaşlarla bir araya geldi. Muğla'da da parti örgütleri 13 ilçede sahaya çıkarak vatandaşlarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesinde yürütülen çalışmalara CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, Parti Meclesi (PM) Üyesi ve Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Menteşe İlçe Başkanı Arzu Doğruel ile partililer katıldı.

CHP heyeti, program kapsamında önce Ata Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, sanayi esnafının sorunları ve taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ile konuşan Milletvekili Cumhur Uzun, "Hükümetin yağının da aküsünün de bittiğini gördük. O yüzden değişmesi gerekiyor dedik. Aküyü, yağı mı değiştirelim, yoksa komple arabayı mı değiştirelim? Komple arabayı değiştirelim. Biz bu gidişattan memnun değiliz. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in size selamlarını getirdik. Hayırlı işler dileklerini getirdik. Halkımızla birlikte bu değişimi yapabileceğimizi biliyoruz. O nedenle sizin bu iktidardan rahatsızlıklarınızı hem sahadan derliyoruz hem de güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikte olursak başarabiliriz" dedi.

"Ekonomik koşulların zorluğu maalesef herkesin en temel sorunu"

Ziyaretlerin ardından CHP heyeti, sanayi sitesinde esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Zaman zaman sanayi ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz ve başkanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafın derdi aslında aynı. Ekonomik koşulların zorluğu maalesef herkesin en temel sorunu. Malzeme maliyetlerinin artması ve kira fiyatlarının yüksekliği en temel sorun. Bizler de belediye olarak burada neler yapabileceğimizi esnafla birebir, yerinde konuşarak birlikte çözümler üretiyoruz" dedi.

CHP Milletvekili Gizem Özcan ise şunları söyledi:

"Esnafımızın talepleri, sıkıntıları çok belli. Öncelikle bu yaşanan süreçlerden, özellikle savaştan, girdi maliyetlerinin artması; parçaların, yedek parçalarının fiyatlarının artması onların en temel problemlerinden birisi. Keza yine kiralardaki yüksek artışlar esnafın belini büküyor ve bununla da kalmıyor. Tabii ki enerji giderleri, elektrik fiyatları da o anlamda esnafımızın en temel sorunlarından biri. Bize en çok iletilen konu ise personel bulmakta güçlük çekildiği, personel desteklemelerinin yetersiz kaldığı. Bugün eğitim sistemimizin içerisinde liselerimizin nitelikli ve konuda uzman kişiler yetiştirebilmesi için bu anlamda çok büyük talep var. Bu açığın olduğunu ve ilerleyen yıllarda bu açık tamamlanamazsa bu zanaatları yürütecek kişilerin kalmayacağı noktasında endişeleri olduğunu esnaflarımız bizlere ilettiler. Biz de söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında planlı ve programlı şekilde hem esnafımızın destekleneceği gerçekten liyakatli ve kaliteli personel yetiştirilmesi için eğitim sistemimizde revizyonların yapılacağını kendilerine ilettik. Bir kez daha söylüyoruz; Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını tüm Muğla halkına bir kez daha iletiyoruz. Sahada, sokakta olmaya, vatandaşımızın elini tutmaya ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz."