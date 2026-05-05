CHP 81 İlde Sahada... Osmaniyeli Mühendislik Mezunu Gençten CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya'ya: "O Kadar Emek Verdiğimiz İçin Üzülüyorum"

05.05.2026 15:49  Güncelleme: 17:16
Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de semt pazarında vatandaşların dertlerini dinledi. Mühendislik mezunu bir genç, "Şu an gitsem asgari ücretle çalışacağım. Marketteki kişi de asgari ücretle çalışıyor. Aldığım sorumluluk da çok fazla. Herhangi bir kötü bir şey olsa yanan biz oluyoruz. Şu an çalışıyorum ama anlatmak istediğim, üniversite mezunu olmanın ülkede hiçbir değeri, önemi kalmadı. Ben okudum ama boş okumuşum gibi geliyor bana" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, partisinin saha çalışmaları kapsamında Osmaniye'de kurulan açık semt pazarında yurttaşları dinledi.

Üniversite mezunu olduğunu söyleyen bir yurttaş yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Ben üniversite mezunuyum. Torpilim olmadığı için ne belediyeye girebiliyorum ne de başka bir yere girebiliyorum. Ben mühendisim. Şu an gitsem asgari ücretle çalışacağım. Marketteki kişi de asgari ücretle çalışıyor. Aldığım sorumluluk da çok fazla. Herhangi bir kötü bir şey olsa yanan biz oluyoruz. Şu an çalışıyorum ama anlatmak istediğim, üniversite mezunu olmanın ülkede hiçbir değeri, önemi kalmadı. Ben okudum ama boş okumuşum gibi geliyor bana. Üniversite mezunusun, kendini iyi hissediyorsun ama o da aynı parayı kazanıyor, sen de aynı parayı kazanıyorsun. O kadar emek verdiğimiz için üzülüyorum."


Yaklaşık yarım asır boyunca Milliyetçi Hareket Partili olduğunu söyleyen başka bir yurttaş, "Ben 45 yıllık MHP'liydim. Allah'a şükür CHP'li oldum" açıklamasında bulundu.
Emeklinin çok kötü durumda olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "Yatırdığımız bu kadar primin karşılığı bu olmamalı. Yani insan gibi yaşayacak bir düzeye çıkmalıyız. Hükümetten bunu bekliyoruz. Emekli şu anda çok kötü durumda. Emekli sürünüyor" diye konuştu.
"Sandık gelmezse biteriz"
Kaya'nın ziyaret ettiği bir esnaf ise dükkanının yıllık kirasının 60 bin liradan 200 bin liraya çıktığını anlatarak, şunları söyledi:
"6 tane çocuğa mı bakayım, dükkan kirası mı vereyim, arabama mazot mu alayım, yoksa toptancıya para mı vereyim? Şu bıçağı ben 100 liraya veriyorum, 95 lira gelişi var. Ben vergilere vurduğum zaman kalır mı bana? Ana parasını da yiyor. Senede 70 bin liralık satış yaparsam 20 bin lirası gidiyor. Banka komisyonunu saymıyorum bile. Vergiyi senede 3'e çıkardılar. Sandık gelmezse biteriz. Sen buradakilerin hava çektiklerine bakma. Buralar eskiden cıvıl cıvıldı. Bundan 20-25 sene önce yoğunluktan araba geçemezdi. Şimdi hani? Bana gösterin, 'Şu esnaf kar ediyormuş' diyin. Bundan 2 sene sonra burada bir tane esnaf kalsın, gelin bana ne diyorsanız diyin."
Kaynak: ANKA

