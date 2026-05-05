CHP 81 İlde Sahada... Osmaniyeli Mühendislik Mezunu Gençten CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya'ya: "O Kadar Emek Verdiğimiz İçin Üzülüyorum"

Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de semt pazarında vatandaşların dertlerini dinledi. Mühendislik mezunu bir genç, "Şu an gitsem asgari ücretle çalışacağım. Marketteki kişi de asgari ücretle çalışıyor. Aldığım sorumluluk da çok fazla. Herhangi bir kötü bir şey olsa yanan biz oluyoruz. Şu an çalışıyorum ama anlatmak istediğim, üniversite mezunu olmanın ülkede hiçbir değeri, önemi kalmadı. Ben okudum ama boş okumuşum gibi geliyor bana" dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, partisinin saha çalışmaları kapsamında Osmaniye'de kurulan açık semt pazarında yurttaşları dinledi.
Üniversite mezunu olduğunu söyleyen bir yurttaş yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Ben üniversite mezunuyum. Torpilim olmadığı için ne belediyeye girebiliyorum ne de başka bir yere girebiliyorum. Ben mühendisim. Şu an gitsem asgari ücretle çalışacağım. Marketteki kişi de asgari ücretle çalışıyor. Aldığım sorumluluk da çok fazla. Herhangi bir kötü bir şey olsa yanan biz oluyoruz. Şu an çalışıyorum ama anlatmak istediğim, üniversite mezunu olmanın ülkede hiçbir değeri, önemi kalmadı. Ben okudum ama boş okumuşum gibi geliyor bana. Üniversite mezunusun, kendini iyi hissediyorsun ama o da aynı parayı kazanıyor, sen de aynı parayı kazanıyorsun. O kadar emek verdiğimiz için üzülüyorum."
