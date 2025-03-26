CHP Adayı İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Protestolar Büyüyor

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonlarıyla başlayan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile yoğunlaşan gösterilerde tutuklananların sayısı 198'e çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde adil bir kararı annelerden bazıları endişe ve gözyaşı içinde beklerken, bir anneanne, "Alınlarının akıyla çıkacaklar. Onlar hiçbir şey yapmadılar ki. Hırsızlık yapmadılar, dolandırıcılık yapmadılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması sonrasında İstanbul'da gerçekleştirilen protesto eylemlerde gözaltına alınan gençlerden 26'sı daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 198'e çıktı. Adliye önünde bariyerlerle çevrilmiş alanda hakimlik kararını bekleyen gençlerin aileleri ve arkadaşları endişeliydi.

"Alınlarının akıyla çıkacaklar, onlar hiçbir şey yapmadılar"

Adliye önünde bekleyen bir anne, "Bu adalet mi? Benim inancım kalmadı ki hiçbir şeye. Kanser hastasıyım, sabahtan beri burada dikiliyorum. Ne yapmış bu çocuklar? Ne yapmış bizim evlatlarımız? Adam mı öldürdü? Ne yaptı" şeklinde konuşurken aynı gencin anneannesi, "Alınlarının akıyla çıkacaklar. Onlar hiçbir şey yapmadılar ki. Hırsızlık yapmadılar, dolandırıcılık yapmadılar" dedi.

"Gözü mosmor; 'Anne beni darp ettiler' diyor"

2006 doğumlu Eren Cem Doğan'ın annesi gözyaşları içerisinde, oğlunun adliye içerisinde çekilmiş fotoğrafını göstererek, "Gözü mosmor. 'Anne beni darp ettiler' diyor" derken bir anne ise adliye kapısının demir parmaklılarına tutunarak uzun süre ağladı.

Bir avukat, demir parmaklıkların önüne gelerek, sorgusu tamamlanandan tutuklananların ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların isimlerini okudu. Okunan isimler arasında yakının ismi yer almayanlar endişeyle avukattan yakını hakkında bilgi almaya çalıştı.