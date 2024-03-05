CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Tutdere, AKP'li belediyeye çağrıda bulundu

Adıyaman'da minibüsçüleri ziyaret eden CHP Adıyaman Belediye Başkan adayı Abdurrahman Tutdere, AKP'li belediyeye deprem döneminde esnafa destek için verilen sözlerin yerine getirilmesi için çağrı yaptı. Tutdere, "Esnafımıza mazot desteği olarak 2 ay, toplam 8 bin Lira ödeme yapmayı vaat etmişsiniz ancak bu ödemeyi yapmamışsınız. Sizi göreve davet ediyorum" dedi.
CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turabi Bayır ve CHP Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Adayı Mahmut Gazi İspir ile birlikte Karapınar, Esentepe ve Hastane Minibüsçüler Kooperatiflerini ziyaret etti. Tutdere, minibüsçülerin girdi ve yüksek mazot fiyatlarından dolayı yaşadığı ekonomik zorlukların kangrene dönüştüğünü ifade etti.
Deprem sonrasında sorunların daha da büyüdüğünü belirten Tutdere, belediye tarafından verilen 2 aylık, toplamda 8 bin lira mazot desteği sözünün yerine getirilmediğini hatırlatarak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a görevini devretmeden sözünü yerine getirme çağrısı yaptı.
"BİR LASTİK TAMİRİ İÇİN 30 YOLCU TAŞIYORLAR"
Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Minibüscüler, yüksek mazot ve girdi fiyatları nedeniyle büyük bir ekonomik sorunla boğuluyorlar. Bugün bir lastiğin tamiri için 30 yolcu taşımak zorunda kalan minibüsçü esnafı kan ağlıyor. Deprem sonrasında Adıyaman Belediyesi tarafından vaat edilen sözler yerine getirilmemiş.
"GÖREVİ DEVRETMEDEN ESNAFIN SORUNUNU GİDERİN"
Belediye Başkanımıza çağrı yapıyorum, Sayın Süleyman Kılınç, siz özellikle taşıma işi yapan esnafımıza mazot desteği olarak 2 ay, toplam 8 bin Lira ödeme yapmayı vaat etmişsiniz ancak bu ödemeyi yapmamışsınız. Sayın Başkanım, görevi devretmeden esnafımızın bu sorununu giderin ve bu mağduriyeti önleyin diyorum ve sizi göreve davet ediyorum.
"BİZ GÖREVE GELDİĞİMİZDE ESNAFIN DA HALKIN DA YÜZÜ GÜLECEK"
Biz 31 Mart'tan sonra Adıyaman Belediye Başkanı seçildiğimizde ve Adıyaman'da değişimi birlikte gerçekleştirdiğimizde Adıyaman Belediyesi bütün imkanlarıyla şoför esnafın yanında olacak, şoför esnafın da yüzü gülecek, halkımızın da yüzü gülecek."
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