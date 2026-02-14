CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, "Cumhuriyet tarihinin en büyük kamulaştırmasının Akbelen'de olmasıyla ilgili olarak biz genel merkezimizden miting talep ettik. En çok dikkati ve algıyı çekebilecek kişinin de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olduğunu düşündüğümüz için bu mitingi burada, Milas ilçesinde düzenledik" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi yarın Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak. CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızı, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Geniş bir katılım beklediklerini ifade eden Kızıl, şunları söyledi:

"'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingimizin 88'incisini Muğla ilimizin Milas ilçesinde gerçekleştiriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Çok geniş bir katılım bekliyoruz. Yarın geniş bir kitleye hitap edebileceğimiz çok güzel bir miting olacak. Tüm son hazırlık çalışmalarımızı yapmaktayız."

Cumhuriyet tarihinin en büyük kamulaştırmasının Akbelen'de olmasıyla ilgili olarak biz genel merkezimizden miting talep ettik. Mitingimizin de Akbelen dolayısıyla Milas'ta olmasını talep ettik. Çünkü önce de söylediğim gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük kamulaştırması söz konusu ve bunun dikkat çekilmesi gereken, algı yaratılması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. En çok dikkati ve algıyı çekebilecek kişinin de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olduğunu düşündüğümüz için bu mitingi burada, Milas ilçesinde düzenledik. Yarın herkesi Milas ilçesindeki mitingimize davet ediyorum bu vesileyle."