CHP, AKP iktidarına sandıkta son vereceğini açıkladı

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 7'nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "AKP iktidarına sandıkta demokratik yöntemle son vereceğiz" sözünü hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Genel Başkanımız Özel'in liderliğinde ilk genel seçimde 22 yıllık karanlık AKP iktidarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz." dedi.
CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Yücel, İzmir Buca'da partisinin Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman'ın da katıldığı toplantıda konuştu.
31 Mart'tan sonra iktidara giden sürecin başlayacağını söyleyen Yücel, "7'nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir taahhütte bulunmuştu; 'ülkeyi baskıyla, antidemokratik yöntemlere yöneten AKP iktidarına sandıkta son vereceğiz.' 14 Mayıs'ta bunu başaramadık ama Kılıçdaroğlu'nun o sözünü yerde bırakmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde ilk genel seçimde 22 yıllık karanlık AKP iktidarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz." ifaelerini kullandı.
"DEĞİŞİM, KADIN VE GENÇLİK DEVRİMİDİR"
Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde "değişim" mottosuyla yola çıktıklarını belirten Yücel, şöyle devam etti:
"Değişim kadın devrimidir, bugün İzmir'de 9 kadın belediye başkan adayımız var. Değişim, gençlik devrimidir. Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel ülkeyi emperyalist güçlerden kurtarmak için Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. TBMM'yi kurduğunda 39 yaşındaydı. Cumhuriyeti ilan ettiğinde 42 yaşındaydı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 49 yaşında değişim iddiası ortaya koydu. Buca Belediye Başkan Adayımız 35 yaşında. Mimar, liyakatli, Buca'da doğmuş büyümüş, Buca'da okumuş, hayatını Buca'da kurmuş ve Buca'da sizlere hizmet etmek için bir iddia ortaya koymuş. CHP İzmir İl Yönetiminde kendisiyle 3 yıl çalıştım. Çalışkan, üretken, iyi ahlaklı, dürüst ve namuslu bir arkadaşımız. Buca'ya da projeleriyle damga vuracak, iz bırakacak."
CEMİL TUGAY VE GÖRKEM DUMAN İÇİN REKOR OY SÖZÜ
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın da 5 sene Karşıyaka'ya en iyi şekilde hizmet ettiğini belirten Yücel, 31 Mart'tan sonra da İzmir'e hizmet edeceğini, yine güzel işler yapacağını söyledi. Yücel, "Dürüst, namuslu, koltuk sevdalısı değil, vatan millet sevdalısı, hizmet sevdalısı bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Özü sözü bir, dürüst bir arkadaşımız. Ben inanıyorum ki Cemil Başkan koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir belediye başkanı olacak. Buca'da Görkem Duman'ı, İzmir'de Cemil Tugay'ı rekor oyla seçtirmeye var mısınız? Biz de varız, Cemil Başkanı ve Görkem Başkanı hep beraber seçtireceğiz." şeklinde konuştu.
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