CHP: AKP'nin Yönetim Kabiliyeti Kalmadı - Son Dakika
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CHP: AKP'nin Yönetim Kabiliyeti Kalmadı

Özgür Karabat, artan yoksulluk ve vergi yükü ile AKP'nin yönetim yeteneğini eleştirdi.

21.10.2024 23:59
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "AKP'nin ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmamıştır. İçeride artan yoksulluk ve güvensizlik, dışarıda verilen tavizler ülkenin geleceğini karartıyor. 2025 bütçesine baktığımızda, vergi gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 46'dan fazla olduğu görülüyor. 12 trilyon TL civarında vergi toplanacak. Asgari ücret zammı ise yüzde 17,5'lik enflasyon hedefine göre yapılacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2025 bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vergi artıyor, hizmet azalıyor, halk yoksullaşıyor. AKP'nin ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmamıştır. İçeride artan yoksulluk ve güvensizlik, dışarıda verilen tavizler ülkenin geleceğini karartıyor. 2025 bütçesine baktığımızda, vergi gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 46'dan fazla olduğu görülüyor. 12 trilyon TL civarında vergi toplanacak. Bunun yüzde 56'sını KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor. Asgari ücret zammı ise yüzde 17,5'lik enflasyon hedefine göre yapılacak. 2023 yılında 674 milyar TL olan faiz harcamaları gelecek yıl 2 trilyon TL'yi buluyor. Faiz ödemeleri için daha fazla vergi toplanacak. Maliyetler yükselecek. Peki, enflasyonla mücadele nerede? Bu bütçede harcamaların arttığı, yatırımların yapılmadığını görüyoruz. Yatırım olmadan, katma değerli üretim gerçekleştirmeden siz enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz? 'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' denilerek yapılan yap-işlet-devret projelerine servet akıtılacak. 2025'te otoyol, köprü geçişleri ve şehir hastaneleri için bütçeden 202,3 milyar TL harcanacak. 2025 tahmini dolar kuruyla ortalama 5 milyar dolar. Hem vatandaş otoyoldan, köprüden geçerken para ödüyor, üstüne bir de toplanan vergilerle devasa ödemeler yapılıyor. 5 milyar dolarla en az 2 köprü yapılır, vatandaş da fahiş fiyatla yolculuk yapmazdı. Bu bütçede halka hizmet yok, faizcileri kollamak var. Enflasyonla mücadele yok, günü kurtarmak var. Zenginlere zenginlik, halka yoksulluk var, AKP ile gidilecek yol ise artık yok."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Karabat, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: AKP'nin Yönetim Kabiliyeti Kalmadı - Son Dakika

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