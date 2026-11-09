CHP, Aliağa'daki Habaş patlamasına 3 milletvekilinden heyet gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP, Aliağa'daki Habaş patlamasına 3 milletvekilinden heyet gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP, Aliağa\'daki Habaş patlamasına 3 milletvekilinden heyet gönderdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP, İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamayı incelemek için üç milletvekilinden heyet görevlendirdi. Heyet, yaralı işçiler ve aileleriyle görüşüp parti yönetimine kapsamlı rapor sunacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamayı yerinde incelemek üzere üç milletvekilinden oluşan heyet görevlendirildi. Heyetin, fabrikada incelemelerde bulunarak yaralı işçiler ve aileleriyle görüşeceği, ardından parti yönetimine kapsamlı bir rapor sunacağı bildirildi.

CHP, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından olayın incelenmesi ve yaşanan gelişmelerin takip edilmesi amacıyla milletvekillerinden oluşan bir heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan heyetin, patlamanın yaşandığı fabrikayı ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Patlamayı incelemek üzere görevlendirilen heyette CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer alıyor.

YARALI İŞÇİLER VE AİLELERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Heyetin fabrika ziyaretinin yanı sıra patlamada yaralanan işçiler ve aileleriyle bir araya gelerek yaşanan sürece ilişkin bilgi alacağı bildirildi.

CHP'li milletvekillerinin olayın ardından yaşanan gelişmeleri takip edeceği ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri değerlendireceği belirtildi.

İNCELEMELERİN ARDINDAN RAPOR HAZIRLANACAK

Görevlendirilen heyetin fabrika incelemeleri ve gerçekleştireceği görüşmelerin ardından patlamaya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlaması planlanıyor.

Hazırlanacak raporun CHP yönetimine sunulacağı ve sürecin parti tarafından takip edileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiDemir ÇelikPolitikaAliağaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 19:11:08. #7.12#
SON DAKİKA: CHP, Aliağa'daki Habaş patlamasına 3 milletvekilinden heyet gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android