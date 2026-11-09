CHP, Aliağa\'daki Habaş patlamasına 3 milletvekilinden heyet gönderdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamayı yerinde incelemek üzere üç milletvekilinden oluşan heyet görevlendirildi. Heyetin, fabrikada incelemelerde bulunarak yaralı işçiler ve aileleriyle görüşeceği, ardından parti yönetimine kapsamlı bir rapor sunacağı bildirildi.

CHP, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Habaş Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından olayın incelenmesi ve yaşanan gelişmelerin takip edilmesi amacıyla milletvekillerinden oluşan bir heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan heyetin, patlamanın yaşandığı fabrikayı ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Patlamayı incelemek üzere görevlendirilen heyette CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer alıyor.

YARALI İŞÇİLER VE AİLELERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Heyetin fabrika ziyaretinin yanı sıra patlamada yaralanan işçiler ve aileleriyle bir araya gelerek yaşanan sürece ilişkin bilgi alacağı bildirildi.

CHP'li milletvekillerinin olayın ardından yaşanan gelişmeleri takip edeceği ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri değerlendireceği belirtildi.

İNCELEMELERİN ARDINDAN RAPOR HAZIRLANACAK

Görevlendirilen heyetin fabrika incelemeleri ve gerçekleştireceği görüşmelerin ardından patlamaya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlaması planlanıyor.

Hazırlanacak raporun CHP yönetimine sunulacağı ve sürecin parti tarafından takip edileceği ifade edildi.